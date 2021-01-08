Евгения Медведева показала, как лечилась от коронавирусной инфекции

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева показала, как она проводила время в больнице, когда проходила лечение от коронавируса.

Фигуристка разместила на своей странице в TikTok видеоролик под песню Билли Айлиш Everything I Wanted. На видео Евгения лежит под капельницей, проводит ингаляцию, принимает таблетки в больничной палате и играет на гитаре.

«Спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты», — подписала видео Медведева.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.

21-летняя Медведева, которая осенью вернулась в группу Этери Тутберидзе, долгое время боролась с травмой спины, а потом, в ноябре 2020 года, заразилась коронавирусом, из-за чего не сумела восстановиться к чемпионату России.