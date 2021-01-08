Евгения Медведева показала, как лечилась от коронавирусной инфекции

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева показала, как она проводила время в больнице, когда проходила лечение от коронавируса.
Фигуристка разместила на своей странице в TikTok видеоролик под песню Билли Айлиш Everything I Wanted. На видео Евгения лежит под капельницей, проводит ингаляцию, принимает таблетки в больничной палате и играет на гитаре.
«Спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты», — подписала видео Медведева.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в TikTok.
21-летняя Медведева, которая осенью вернулась в группу Этери Тутберидзе, долгое время боролась с травмой спины, а потом, в ноябре 2020 года, заразилась коронавирусом, из-за чего не сумела восстановиться к чемпионату России.
- 8 января 2021
-
22:36
-
22:12
-
21:22
-
15:49
-
14:18
-
11:13
- 7 января 2021
-
23:11
-
22:05
-
21:17
-
20:28
-
19:27
-
16:41
-
12:28
-
11:15
-
10:33
- 6 января 2021
-
23:56
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:12
-
19:43
-
18:39
-
14:39
-
12:18
-
11:35
-
10:10
-
08:55
-
01:22
-
00:25
- 5 января 2021
-
22:01
-
20:24
-
14:35
- 4 января 2021
-
23:57
-
23:14
-
17:50