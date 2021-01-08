Морозов: мы с Тарасовой сделали шаг назад, но и два вперёд

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как спустя два года дуэту удалось вернуть лидерство в российском парном катании, несмотря на то, что некоторые уже списали их со счетов.
На чемпионате России – 2021 Тарасова и Морозов в третий раз в карьере завоевали золотые медали. Второй сезон основным тренером пары является Марина Зуева, но из-за пандемии коронавируса к национальному чемпионату их готовили Максим Траньков и Сергей Воронов.
«Доброжелателей», думаю, хватает всем, тех, которые всегда тебе «помогут добрым словом». Но это спорт, и здесь нет такого, что ты катаешься и всё время должен быть, скажем так, в топе. В прошлом мы дошли до определённого предела. То есть, у нас были хорошие элементы, но не было интересных программ. Можно было и дальше продолжать также штамповать элементы, но это был потолок, а этого потолка не хватало для следующей ступени. Посмотрите, зарубежные пары катаются по-другому. И людям, и судьям нужны катание, программы, образы – то, над чем мы, собственно говоря, работали в позапрошлом году. Чтобы была история, чтобы было уже осознанное взрослое катание, чтобы была мысль в катании. Все это требует много времени, и за это нет никакой формальной оценки – это не элемент, который ты сделал и получил свои баллы. Но ты должен всё равно создавать общее впечатление программы, и тогда к тебе будет уже совсем другое отношение. Скажем так, мы сделали шаг назад, но и два вперёд», — приводит слова Морозова Olympic Channel.
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