Фигурист Кондратюк: выступления в шоу Авербуха очень сильно помогли в восстановлении формы

Бронзовый призёр чемпионата России 17-летний Марк Кондратюк рассказал, как он вернулся в фигурное катание после болезни Шляттера.

Кондратюк начал заниматься фигурным катанием в два с половиной года, а в десять лет перешёл в группу к Светлане Соколовской, у которой тренируется до сих пор.

«Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера. Сколько лет тогда было? Тринадцать-четырнадцать. Потом после этого год как-то пытался понемногу кататься, но преимущественно протирал лёд.

Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания и надо хотя бы попробовать встать на коньки. Светлана Владимировна меня всё время ждала, и я ей безумно благодарен за это. Я потихоньку начал кататься и потом попал в шоу к Илье Изяславовичу Авербуху. Уж не знаю, искал ли он мальчика на роль или Светлана Владимировна сама ему предложила мою кандидатуру, но те выступления мне очень сильно помогли в восстановлении формы. И я очень благодарен Илье Изяславовичу за эту возможность.

Что делал с болезнью Шляттера? Я лечился, пробовал всё. Физиотерапию, много разного — всё, что может помочь, как мне советовали», — приводит слова Кондратюка Матч ТВ.

Марк рассказал также, как он выучил, а потом за время карантина восстановил тройной аксель и четверные прыжки.

«Аксель был в январе 2019 года. Светлана Владимировна уехала на чемпионат Европы с Сашей Самариным, а я аксель как-то случайно прыгнул и отправил ей видео. Она обрадовалась (смеётся). Примерно в то же время я прыгнул сальхов, потом и тулуп, но это было всего пару раз и почти случайно, и они забылись на какое-то время.

И только этим летом, после карантина, когда мы были в Кисловодске, я сначала тулуп прыгнул, потом сальхов, потом риттбергер. В каком-то смысле карантин пошёл мне на пользу.

Хотел бы сказать, как на самом деле отношусь к этой бронзе. Это приятная медаль, но не конечная ступень, которой можно прямо гордиться. Это только одна из ступеней, её нужно пройти и идти дальше», — сказал Кондратюк.