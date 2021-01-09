«Список целей на год — прекрасный мотиватор». Екатерина Боброва — о семейной традиции

Олимпийская чемпионка в команде фигуристка Екатерина Боброва рассказала о семейной традиции.⠀

«У нас с Андреем Депутатом есть прекрасная традиция. В начале каждого года мы распечатываем на листке А4 свои цели на год. Ставим самые смелые задачи, даже если они вероятно недостижимы. К примеру, в этом году у меня стояла цель выиграть «Ледниковый период». Конечно, в нашем списке есть и такие цели, как наслаждаться жизнью и находить в себе новые таланты. Но согласитесь — это прекрасные цели для любого и для каждого года.



Также уже третий год подряд на листке застряла цель купить новую машину Андрею… мы обязательно её выполним! Я даже не сомневаюсь! Бывает порой, цели из года в год остаются, а бывает наоборот, что в них нужды уже нет…

Важно одно! Список целей на год — прекрасный мотиватор, который каждый день висит перед глазами. И отдельный вид удовольствия — когда какую-то цель ты достигаешь, то вычеркиваешь её или ставишь галочку напротив этой цели. В конце года мы торжественно сжигаем этот листочек и начинаем всё по новой», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».