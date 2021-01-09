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Тарасова: будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию

Тарасова: будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможной отмене проведения чемпионата мира — 2021 в Швеции.

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Если вопрос с переносом чемпионата мира решаемый, то будет прекрасно перенести его в Россию. Конечно, если будет такая возможность», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене финала Гран-при, чемпионата Европы в Загребе (Хорватия), чемпионата мира среди юниоров и чемпионата четырёх континентов.

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