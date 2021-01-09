Вице-президент ISU заявил о невозможности переноса чемпионата мира в Россию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник исключил возможность переноса чемпионата мира по фигурному катанию в Россию. Такая опция становится невозможной в связи с недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете проведения международных соревнований на территории России.



«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда", — цитирует Лакерника «РБК-Спорт».



Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции до конца сезона отменила все домашние соревнования. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Тарасова: будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию