Плющенко: Косторная полностью восстановилась после болезни

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о физическом состоянии подопечных — Александры Трусовой и Алёны Косторной.



«Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни», — цитирует Плющенко Sport24.



Напомним в первой половине декабря 2020 года Косторная перенесла коронавирус. По этой причине она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в Челябинске.



Трусова участвовала в национальном первенстве и заняла третье место. После соревнований спортсменка заявила, что не смогла показать максимум из-за травмы.



Победительницей турнира стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева.