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Плющенко: Косторная полностью восстановилась после болезни

Плющенко: Косторная полностью восстановилась после болезни
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о физическом состоянии подопечных — Александры Трусовой и Алёны Косторной.

«Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни», — цитирует Плющенко Sport24.

Напомним в первой половине декабря 2020 года Косторная перенесла коронавирус. По этой причине она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в Челябинске.

Трусова участвовала в национальном первенстве и заняла третье место. После соревнований спортсменка заявила, что не смогла показать максимум из-за травмы.

Победительницей турнира стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева.

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