Плющенко: Косторная полностью восстановилась после болезни
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о физическом состоянии подопечных — Александры Трусовой и Алёны Косторной.
«Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни», — цитирует Плющенко Sport24.
Напомним в первой половине декабря 2020 года Косторная перенесла коронавирус. По этой причине она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в Челябинске.
Трусова участвовала в национальном первенстве и заняла третье место. После соревнований спортсменка заявила, что не смогла показать максимум из-за травмы.
Победительницей турнира стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева.
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