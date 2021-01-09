Наталья Бестемьянова: мировому сообществу легче отменить ЧМ, чем проводить его в России

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила уверенность в том, что Россия справилась бы с проведением чемпионата мира по фигурному катанию.

«Конечно, Россия в состоянии провести чемпионат мира. Но у меня складывается впечатление, что после решения CAS нам турнир никто не отдаст. Мне кажется, мировому сообществу легче отменить турнир, чем проводить его у нас. Но Россия однозначно справилась бы. Мы бы все были счастливы, если бы первенство планеты прошло у нас. Это был бы настоящий праздник для спортсменов и зрителей, настоящее чудо чудное», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции до конца сезона отменила все домашние соревнования. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Проведение в России чемпионата мира по фигурному катанию невозможно в связи с недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете проведения международных соревнований на территории России.