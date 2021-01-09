Бывшему тренеру французских фигуристов предъявлены обвинения в сексуальном насилии

Бывшему тренеру по фигурному катанию из Франции Жилю Бейеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии, сообщает AFP со ссылкой на источники в суде. Против 64-летного Бейера выдвинули обвинения, по меньшей мере, шесть спортсменок.
Бейер оказался в центре скандала в начале 2020 года, после того как бронзовый призёр чемпионата мира — 2000 в парном катании Сара Абитболь в своей книге написала, что несколько раз подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15–17 лет. Бейер признал, что у него были интимные отношения с фигуристкой, после чего прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего тренера. Однако случай Абитболь, как и несколько других, не могут быть включены в расследование в связи с истечением срока давности.
После скандала с обвинениями в отношении Бейера в феврале 2020 года президент Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG) Дидье Гайаге был вынужден уйти в отставку.
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