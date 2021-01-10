Евгения Медведева проведёт онлайн-семинар для студентов японского университета

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева проведёт онлайн-семинар на английском языке для студентов частного японского университета Токай, сообщается на сайте учебного заведения.

Лекция Медведевой пройдёт в Zoom 20 января, начало — в 11:00 мск.

«Чтобы ознаменовать 40-летие сотрудничества нашего университета с Россией, мы рады приветствовать лектора Евгению Медведеву», — говорится в сообщении организаторов.

21-летняя Медведева, которая осенью вернулась в группу Этери Тутберидзе, долгое время боролась с травмой спины, а потом, в ноябре 2020 года, заразилась коронавирусом, из-за чего не сумела восстановиться к чемпионату России.