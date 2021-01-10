Евгения Медведева проведёт онлайн-семинар для студентов японского университета
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева проведёт онлайн-семинар на английском языке для студентов частного японского университета Токай, сообщается на сайте учебного заведения.
Лекция Медведевой пройдёт в Zoom 20 января, начало — в 11:00 мск.
«Чтобы ознаменовать 40-летие сотрудничества нашего университета с Россией, мы рады приветствовать лектора Евгению Медведеву», — говорится в сообщении организаторов.
21-летняя Медведева, которая осенью вернулась в группу Этери Тутберидзе, долгое время боролась с травмой спины, а потом, в ноябре 2020 года, заразилась коронавирусом, из-за чего не сумела восстановиться к чемпионату России.
Евгения Медведева показала, как лечилась от коронавирусной инфекции
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
11:41
- 9 января 2021
-
23:23
-
21:53
-
16:26
-
15:50
-
12:48
-
12:28
-
00:02
- 8 января 2021
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:22
-
15:49
-
14:18
-
11:13
- 7 января 2021
-
23:11
-
22:05
-
21:17
-
20:28
-
19:27
-
16:41
-
12:28
-
11:15
-
10:33
- 6 января 2021
-
23:56
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:12
-
19:43
-
18:39
-
14:39
-
12:18
-
11:35
-
10:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам