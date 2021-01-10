Финал Кубка России может быть перенесён в Москву

Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесён из Великого Новгорода в Москву, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Турнир много лет проводился в Великом Новгороде. Но сейчас появилось предложение перенести его в Москву», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Турнир планировалось провести с 23 по 27 февраля. Изменятся ли сроки проведения, неизвестно.

Пятый, заключительный этап Кубка России прошёл в Москве с 5 по 8 декабря 2020 года. В женском одиночном катании победительницей стала Камила Валиева, в мужском — Пётр Гуменник. Среди пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.