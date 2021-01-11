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Алексей Ягудин станцевал в аэропорту перед вылетом из России. Видео

Алексей Ягудин станцевал в аэропорту перед вылетом из России. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Ведущий телепроекта «Ледниковый период», олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин перед отлётом за границу станцевал прямо у стоек регистрации аэропорта. В отпуск Ягудин отправился вместе с семьёй — супругой Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель.

«Алексей, что с вами происходит?» – задала ему вопрос супруга за кадром, но он продолжил танцевать.

Ранее Ягудин разместил фото с семьёй в аэропорту, поставив хештеги #отдых #отпуск #море #солнце #немальдивы Так как сейчас из-за ограничений по коронавирусу далеко не все курорты открыты, подписчики предполагают, что семья отправилась в Дубай.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

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