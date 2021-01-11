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«С мужем. Слово-то какое приятное». Лиза Арзамасова показала фото с Ильёй Авербухом

«С мужем. Слово-то какое приятное». Лиза Арзамасова показала фото с Ильёй Авербухом
Фигурное катание 0

25-летняя актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото с мужем — бывшим фигуристом, а ныне постановщиком и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом.

«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — подписала снимок Арзамасова.

Пост доступен в «инстаграме» Лизы Арзамасовой

Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. Елизавета впервые вышла замуж.

47-летний Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».

Бывшая жена Авербуха не поздравила его со свадьбой с актрисой Арзамасовой
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