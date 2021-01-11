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Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом. Ему 79 лет

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом. Ему 79 лет
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание АБН, ссылаясь на слова специалиста.

По словам 79-летнего Алексея Мишина, он заразился в конце декабря или в самом начале января. Вирус могла подхватить в Челябинске, где прошёл чемпионат России по фигурному катанию, и привезти домой супруга тренера. Он сдал анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции, и тест показал положительный результат.

«С 3 по 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — сказал Алексей Мишин.

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