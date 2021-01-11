«Подумала, дед какой-то сидит». Подписчики — о видео Плющенко с сыном в бочке с водой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он в русской бане купается в бочке с водой вместе с восьмилетним сыном Сашей.

«А по воскресеньям мы ходим в русскую баню с Саней и со старшими мальчиками и закаляемся», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Я сначала подумала, это дед какой-то сидит».

«Классно, вы молодцы! Супервидео».

«Женечка, Сашенька, с лёгким паром».

«Пожалуйста, приходите ещё раз в японскую баню».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.