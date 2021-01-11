Степанова и Букин: в CAS могли сказать: «Россия, до свидания». Но нас всё-таки допустили

Победители чемпионата России 2021 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин отреагировали на санкции CAS, из-за которых они не смогут выступить на Олимпийских играх–2022 в Пекине и двух чемпионатах мира под национальным флагом.



«Насколько я понимаю, последствия могли быть гораздо хуже — всех спортсменов из России могли исключить без разбора. Они могли сказать: «Россия, до свидания». Но нас всё-таки допустили. Пускай без гимна на чемпионате мира и Олимпиаде. Зато у нас на форме может быть написано название страны. Для нас это уже приятно. Я не знаю всех мелочей и деталей, но в этой ситуации хочется найти хоть что-то положительное. И оно есть», — приводит слова Александры Sport24.

«Конечно, мы расстроены, ведь это наша страна. Очень хотели бы выступать с флагом и гимном. Но решение принято, ничего не поделаешь. Не сказал бы, что у нас состояние подвешенное. Мы спокойно готовимся ко всем крупным стартам. Ещё неизвестно, как будет проходить допуск на Олимпиаду. Будет ли он таким же жёстким, как в 2018-м? Мне кажется, они ещё сами не решили», — сказал Иван.

В 2018 году дуэт не смог выступить на Играх в Пхёнчхане, так как по неизвестным причинам не был допущен комиссией МОК.