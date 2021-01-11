Александра Степанова рассказала, как мужчины пытаются познакомиться с ней в соцсетях

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала об общении с поклонниками в соцсетях.

«Пишут очень много! Выкладывают «сториз», пишут огромные тексты. Иногда читаю и наворачиваются слёзы, люди очень много отдают себя. Думаешь, как такое возможно. У многих семья, дела, работа. Ты постоянно куда-то бежишь. А тут люди на миг останавливаются, уделяют тебе время. Ждут, что ты им хоть что-нибудь ответишь. Это вызывает восхищение.

Есть такие молодые люди и мужчины, которые очень агрессивно себя ведут. Я в «директе» всем стараюсь отвечать «спасибо», но у меня был такой момент, когда я хотела перестать это делать. Потому что некоторые мужчины начинают как-то агрессивно на тебя нападать, давить. Начинают спрашивать, как у меня дела. Я кратко и вежливо отвечаю, что всё хорошо. Потом это продолжается — вечером пишут «Как у вас день прошёл» или даже «Как у тебя день прошёл». А я не могу общаться на «ты» с людьми, которых не знаю. Даже если это маленькая девочка.

А ко мне обращаются на «ты» незнакомые мужчины да ещё и с агрессией. И потом кидают претензии в стиле «А что ты не отвечаешь?», «Ты что там, всё уже?». Это неприятно и непонятно, почему в мою сторону идёт такой негатив. Я ведь вам ответила, постаралась. Мне ведь много кому хочется ответить — тем, кто пишет искренне.

В позапрошлом году я даже несколько человек заблокировала. Они начали писать откровенную грязь», — приводит слова Александры Sport24.