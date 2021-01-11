Алексей Ягудин показал мгновенное перемещение со снега на пляж

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, как мгновенно переместился из заснеженного Подмосковья на пляж в Дубае.

Выйдя из бани, Ягудин окунается в снег и пытается надеть обувь. Оказавшись на пляже, Алексей снимает обувь и ныряет в тёплое море.



«10 января VS 11 января #отпуск», — подписал видео Ягудин.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

В отпуск ведущий «Ледникового периода» отправился вместе с семьёй — супругой Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель.



Накануне, отправляясь в отпуск, Ягудин заинтриговал подписчиков, перед отлётом станцевав прямо у стоек регистрации аэропорта. Место, куда отправился отдыхать фигурист, также оставалось неизвестно.