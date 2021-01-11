Новую программу Алёне Жилиной из «Ангелов Плющенко» ставит канадский хореограф. Видео

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что новую программу Алёне Жилиной ставит победитель финала Гран-при по фигурному катанию 2004 года канадец Эмануэль Сандю. Некоторые связки 10-летняя фигуристка и 40-летний наставник исполняют синхронно, в других случаях Эмануэль со стороны наблюдает за подопечной.

«Наш друг и канадский специалист Эмануэль Сандю работает над новыми программами и образами с Алёной Жилиной», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Перед сезоном-2020/2021 Алёна Жилина перешла в академию «Ангелы Плющенко» вместе со своей старшей сестрой Вероникой из группы Этери Тутберидзе.

Трёхкратный чемпион Канады Сандю после окончания карьеры стал хореографом и постановщиком программ.