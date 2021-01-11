Тренер: четвёртое место Мишиной и Галлямова на ЧР-2021 — сюрприз не только для ребят

Тренер Артур Минчук, который вместе с Тамарой Москвиной работает со спортивными парами Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, оценил выступление подопечных на чемпионате России — 2021. Бойкова и Козловский завоевали серебро. Мишина и Галлямов стали четвёртыми.
«Бойкова и Козловский допустили ошибки в некоторых элементах, но в целом к ним вопросов у меня нет. Они молодцы, а результаты — это спорт, так бывает. Кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий, кто-то четвёртый. Главный вывод — нужно кататься чисто, не допускать ошибок, и всё остальное придёт.
Четвёртое место Мишиной и Галлямова? Был сюрприз не только для ребят, но и для нас с Тамарой Москвиной, потому что была допущена грубая ошибка в короткой программе. Потом на тренировках вроде собрались, но в произвольной не смогли показать этого, хотя и в Казани хорошо выступали, и в Москве тоже. Может, перегорели, хотя чемпионат России вроде не самое страшное соревнование. Что ж, какой результат показали, такой показали, ничего страшного. Исправляем то, что не получилось», — приводит слова Минчука сайт Матч ТВ.
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