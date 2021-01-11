Ирина Слуцкая: противоположности притягиваются? Это неправда

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о важности схожести интересов для счастливой семейной жизни.

«Противоположности притягиваются? Вопрос, который мучает всех десятилетиями. У меня есть на это своё мнение. Я считаю, что это неправда. Притягиваются люди, у которых схожие интересы и стремления — тогда им есть о чём поговорить и что обсудить.



А когда вы интересуетесь балетом, а ваш партнёр — смешанными единоборствами, вам просто будет скучно друг с другом. И свободное время каждый из вас будет проводить совершенно в разных кругах — там, где комфортнее.



Лично мне нравится находиться в своей семье, я не выжидаю свободного времени, чтобы встретиться с теми, кто разделит мои интересы. Мне комфортно со своим мужем. По-моему, это самое главное», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая замужем во второй раз. Воспитывает трёх детей, двое из которых от первого брака.