Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ирина Слуцкая: противоположности притягиваются? Это неправда

Ирина Слуцкая: противоположности притягиваются? Это неправда
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о важности схожести интересов для счастливой семейной жизни.

«Противоположности притягиваются? Вопрос, который мучает всех десятилетиями. У меня есть на это своё мнение. Я считаю, что это неправда. Притягиваются люди, у которых схожие интересы и стремления — тогда им есть о чём поговорить и что обсудить.

А когда вы интересуетесь балетом, а ваш партнёр — смешанными единоборствами, вам просто будет скучно друг с другом. И свободное время каждый из вас будет проводить совершенно в разных кругах — там, где комфортнее.

Лично мне нравится находиться в своей семье, я не выжидаю свободного времени, чтобы встретиться с теми, кто разделит мои интересы. Мне комфортно со своим мужем. По-моему, это самое главное», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая замужем во второй раз. Воспитывает трёх детей, двое из которых от первого брака.

Слуцкая: к ОИ-2022 Косторная, Трусова и Щербакова не будут бабушками от фигурного катания
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021