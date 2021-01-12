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В оргкомитете ЧМ по фигурному катанию отреагировали на слухи об отмене турнира

В оргкомитете ЧМ по фигурному катанию отреагировали на слухи об отмене турнира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Ульрика Молин, президент оргкомитета чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию, заявила, что турнир не находится под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса. Напомним, чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с ISU (Международным союзом конькобежцев. — Прим. «Чемпионата») относительно чемпионата мира 2021 года. Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете.

Подготовка идёт согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет. Что касается отмены национальных шведских соревнований, то это обстоятельство не оказывает никакого влияния на мировое первенство», — приводит слова Молин «РБК-Спорт».

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