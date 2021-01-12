В оргкомитете ЧМ по фигурному катанию отреагировали на слухи об отмене турнира

Ульрика Молин, президент оргкомитета чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию, заявила, что турнир не находится под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса. Напомним, чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с ISU (Международным союзом конькобежцев. — Прим. «Чемпионата») относительно чемпионата мира 2021 года. Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете.

Подготовка идёт согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет. Что касается отмены национальных шведских соревнований, то это обстоятельство не оказывает никакого влияния на мировое первенство», — приводит слова Молин «РБК-Спорт».