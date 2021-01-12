Яна Рудковская рассказала, как познакомилась с Евгением Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала историю их знакомства.
«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой.
На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс «Евровидение 2008» — единственные в русской истории, а Женя поучаствует ещё в двух Олимпиадах и завоюет ещё две олимпийские медали для России, тем самым став единственным с 1932 года фигуристом обладателем 4 олимпийских наград (на 4 Олимпиадах подряд), и вторым спортсменом-фигуристом в мировой истории после шведа Йиллиса Графстрема (выигрывал с 1920 по 1932 год), разделяя с ним рекорд по количеству олимпийских наград. Вот так бывает…
Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства на фотоаппарат знакомого фотографа. 12 января 2007 года. P.S. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты", — написала Рудковская.
Пост доступен в «инстаграме» Яны Рудковской
- 12 января 2021
-
11:30
-
11:10
-
09:17
-
00:57
- 11 января 2021
-
23:46
-
23:00
-
22:19
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
18:42
-
17:30
-
15:31
-
15:02
-
13:35
-
12:14
-
09:57
-
00:57
- 10 января 2021
-
21:56
-
14:43
-
11:41
- 9 января 2021
-
23:23
-
21:53
-
16:26
-
15:50
-
12:48
-
12:28
-
00:02
- 8 января 2021
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:22
-
15:49
-
14:18
-
11:13