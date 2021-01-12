Яна Рудковская рассказала, как познакомилась с Евгением Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала историю их знакомства.

«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой.

На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс «Евровидение 2008» — единственные в русской истории, а Женя поучаствует ещё в двух Олимпиадах и завоюет ещё две олимпийские медали для России, тем самым став единственным с 1932 года фигуристом обладателем 4 олимпийских наград (на 4 Олимпиадах подряд), и вторым спортсменом-фигуристом в мировой истории после шведа Йиллиса Графстрема (выигрывал с 1920 по 1932 год), разделяя с ним рекорд по количеству олимпийских наград. Вот так бывает…

Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства на фотоаппарат знакомого фотографа. 12 января 2007 года. P.S. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты", — написала Рудковская.

Пост доступен в «инстаграме» Яны Рудковской