Александра Трусова провела балетную тренировку в пуантах. Видео

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как российская фигуристка Александра Трусова в пуантах проводит балетную тренировку.

«Саша — балерина. Кто сказал, что Саша — это только прыжки?» — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» prosto_fk.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Нежнятина».

«Красиво волосы её разлетаются в пируэте».

«Какая красота! Саша супер, да, не только прыжки...»

16-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).