Опубликовано фото коттеджей Плющенко для Косторной и Трусовой

В «Твиттере» появилось фото коттеджей, в которых будут жить ведущие российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, занимающиеся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, ранее Плющенко построил каток на принадлежащем ему участке на Рублёво-Успенском шоссе. Там же будут построены коттеджи, в которых в скором времени поселятся Трусова и Косторная. Одноэтажные домики примыкают к окнам каркаса катка, который построили на территории в 3 тыс. кв. м, сообщает издание «Собеседник».

Посмотреть фото можно в «твиттере» издания «Собеседник».

Напомним, Косторная и Трусова перешли к Плющенко в межсезонье-2020. До этого они тренировались под руководством Этери Тутберидзе.