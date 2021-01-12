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Опубликовано фото коттеджей Плющенко для Косторной и Трусовой

Опубликовано фото коттеджей Плющенко для Косторной и Трусовой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

В «Твиттере» появилось фото коттеджей, в которых будут жить ведущие российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, занимающиеся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, ранее Плющенко построил каток на принадлежащем ему участке на Рублёво-Успенском шоссе. Там же будут построены коттеджи, в которых в скором времени поселятся Трусова и Косторная. Одноэтажные домики примыкают к окнам каркаса катка, который построили на территории в 3 тыс. кв. м, сообщает издание «Собеседник».

Посмотреть фото можно в «твиттере» издания «Собеседник».

Напомним, Косторная и Трусова перешли к Плющенко в межсезонье-2020. До этого они тренировались под руководством Этери Тутберидзе.

Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
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