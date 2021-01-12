Опубликовано фото коттеджей Плющенко для Косторной и Трусовой
В «Твиттере» появилось фото коттеджей, в которых будут жить ведущие российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, занимающиеся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Напомним, ранее Плющенко построил каток на принадлежащем ему участке на Рублёво-Успенском шоссе. Там же будут построены коттеджи, в которых в скором времени поселятся Трусова и Косторная. Одноэтажные домики примыкают к окнам каркаса катка, который построили на территории в 3 тыс. кв. м, сообщает издание «Собеседник».
Посмотреть фото можно в «твиттере» издания «Собеседник».
Напомним, Косторная и Трусова перешли к Плющенко в межсезонье-2020. До этого они тренировались под руководством Этери Тутберидзе.
Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
14:58
-
13:41
-
12:31
-
11:30
-
11:10
-
09:17
-
00:57
- 11 января 2021
-
23:46
-
23:00
-
22:19
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
18:42
-
17:30
-
15:31
-
15:02
-
13:35
-
12:14
-
09:57
-
00:57
- 10 января 2021
-
21:56
-
14:43
-
11:41
- 9 января 2021
-
23:23
-
21:53
-
16:26
-
15:50
-
12:48
-
12:28
-
00:02
- 8 января 2021
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам