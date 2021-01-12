Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в «сториз» своего «инстаграма» коттеджи, в которых проживают российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая. Напомним, Косторная и Трусова тренируются под руководством Плющенко, Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко».
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Опубликовано фото коттеджей Плющенко для Косторной и Трусовой
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
14:58
-
13:41
-
12:31
-
11:30
-
11:10
-
09:17
-
00:57
- 11 января 2021
-
23:46
-
23:00
-
22:19
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
18:42
-
17:30
-
15:31
-
15:02
-
13:35
-
12:14
-
09:57
-
00:57
- 10 января 2021
-
21:56
-
14:43
-
11:41
- 9 января 2021
-
23:23
-
21:53
-
16:26
-
15:50
-
12:48
-
12:28
-
00:02
- 8 января 2021
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам