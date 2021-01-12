Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в «сториз» своего «инстаграма» коттеджи, в которых проживают российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая. Напомним, Косторная и Трусова тренируются под руководством Плющенко, Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.