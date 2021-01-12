Фото: Алина Загитова спит в кровати с собакой

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилась фотография, на которой спортсменка спит в кровати со своей собакой.
«Как мы спим», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Кто-то спит, а кто-то бдит, чтобы Масару место не заняла».
«Правильно, у Маси свой королевский матрас! Спокойной ночи».
«Как хорошо, что имеешь возможность выспаться хотя бы ночью! Сладких снов, Алинка».
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина окончила школу и поступила на факультет журналистики. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер на композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом.
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