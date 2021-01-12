«Первое купание в новом году». Ильиных показала фото с 11-месячным сыном на пляже в Майами

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка, которая в настоящее время отдыхает в Майами (штат Флорида, США), держит на руках 11-месячного сына Мира.

Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.

«Первое купание в новом году прошло успешно», — подписала она фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Маленький вождь краснокожих везде указывает пальцем».

«Мирусик довольный! И всегда так смешно пальчиком всё показывает, командирчик такой!»

«У Мира кудряшки как у папы».