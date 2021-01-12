«Первое купание в новом году». Ильиных показала фото с 11-месячным сыном на пляже в Майами
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка, которая в настоящее время отдыхает в Майами (штат Флорида, США), держит на руках 11-месячного сына Мира.
Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.
«Первое купание в новом году прошло успешно», — подписала она фото.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Маленький вождь краснокожих везде указывает пальцем».
«Мирусик довольный! И всегда так смешно пальчиком всё показывает, командирчик такой!»
«У Мира кудряшки как у папы».
«Появился папин взгляд». Подписчики оценили милые фото Елены Ильиных с 11-месячным сыном
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