Плющенко прокомментировал публикацию фото коттеджей Косторной, Трусовой и Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал публикацию в «сториз» своего «инстаграма» фотографий коттеджей, в которых живут фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, а также чемпионка ОИ-2014 Юлия Липницкая, являющаяся тренером в академии «Ангелы Плющенко».

«Юлия Липницкая проживает в коттедже на частной территории. Напротив её домика находится каток. Буквально за забором. Вдали стоит домик Косторной. Если нужно – можно попариться в баньке. Домик Саши Трусовой – вход отдельный, тоже своя территория. Вот такой он у нас красавчик получился. Сказочный.

Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом. Всё находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», — рассказал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма».