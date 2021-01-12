Чемпионат Канады по фигурному катанию отменён

Чемпионат Канады по фигурному катанию 2021 года отменён из-за пандемии коронавируса, информирует федерация фигурного катания Канады на своём официальном сайте. Турнир должен был состояться с 8 по 14 февраля в Ванкувере.

«Нам искренне жаль спортсменов, тренеров и всех причастных лиц, на которых повлияло это решение. Мы ценим невероятные усилия, которые были направлены на преодоление постоянно меняющихся условий», — сказала глава федерации фигурного катания Канады Леанна Карон.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Решение было принято из-за неблагоприятной санитарной обстановки, вызванной распространением коронавируса.