«Скоро будет большая бомба». Жена Плющенко — о деле со скандальной заметкой о Гном Гномыче

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что в скором времени в деле, связанном со скандальной публикацией в одном из изданий материала, в котором высказывалось предположение, что сын пары, Плющенко-младший, известный также как Гном Гномыч, страдает синдромом Аспергера, случится кое-что интересное.



«Интерес к уголовному делу по факту клеветы в адрес Саши не потерян. Я всегда все дела довожу до конца. Комментариев никаких по ходу дела не имею права давать, потому что это всё серьёзно, мы подписывали соответствующий документ. Но скоро будет большая бомба. Посмотрите какая», — приводит слова Рудковской Sport24.



Ранее сообщалось, что семилетний Саша получил психическую травму из-за скандальной публикации. После этого Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по этому поводу.



Также сообщалось, что Рудковская с супругом решили не только довести до суда дело о конкретной публикации, но и инициировать принятие закона, запрещающего СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения родителей. Саша Плющенко даже попросил об этом президента РФ Владимира Путина в специальном видеообращении.

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