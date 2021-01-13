Азербайджанский фигурист Литвинцев исполнил четверной тулуп в академии Плющенко
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «инстаграме».
«Четверной тулуп Владимира Литвинцева и четверной риттбергер Леонида Свириденко, группа Сергея Розанова», — подписали видео.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «инстаграме».
19-летний Литвинцев родился в Москве. За Азербайджан фигурист дебютировал на юниорском этапе серии Гран-при в 2018 году.
Академия «Ангелы Плющенко» появилась в 2017 году. Целью учреждения является подготовка фигуристов к профессиональным соревнованиям различного уровня.
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