Азербайджанский фигурист Литвинцев исполнил четверной тулуп в академии Плющенко

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «инстаграме».

«Четверной тулуп Владимира Литвинцева и четверной риттбергер Леонида Свириденко, группа Сергея Розанова», — подписали видео.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «инстаграме».

19-летний Литвинцев родился в Москве. За Азербайджан фигурист дебютировал на юниорском этапе серии Гран-при в 2018 году.

Академия «Ангелы Плющенко» появилась в 2017 году. Целью учреждения является подготовка фигуристов к профессиональным соревнованиям различного уровня.