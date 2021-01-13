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Евгений Плющенко опубликовал пост к годовщине знакомства с Яной Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал пост в своём «инстаграме» к годовщине знакомства с супругой Яной Рудковской.

«14 лет», — написал Плющенко в подписи к фото.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко

Ранее Рудковская рассказала, что эта фотография была сделана через 15 минут после их знакомства. Они познакомились 14 лет назад на Трафальгарской площади в Лондоне. Тогда Евгений представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году.

Свадьба Рудковской и Плющенко состоялась в сентябре 2009 года.

Плющенко — олимпийский чемпион 2006 года в одиночном катании и 2014 года — в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Гран-при, десятикратный чемпион России.