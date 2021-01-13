Константинова объяснила, почему ушла из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова, тренировавшаяся в академии Евгения Плющенко, рассказала, почему решила покинуть команду двукратного чемпиона ОИ.
«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины — в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными.
Сохраняем прекрасные отношения как с Александром Сергеевичем, так и с Евгением Викторовичем. Большое спасибо им и за поддержку и за то, что вернули меня в спорт. Благодарна хореографу Мартин Даженэ за прекрасные программы и доброту.
Хочу отметить гостеприимство тренерского тандема Волковых: в условиях пандемии, когда всё было закрыто, мы с частью группы по их приглашению жили и тренировались у них в доме. Это очень дорогого стоит. Также большое спасибо Евгению Викторовичу, он настоящий профи и руководитель. Отдельное спасибо за приглашение в шоу «Лебединое озеро». Это были незабываемые впечатления.
Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что ещё всё получится и будет интересно. Насчёт того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — цитирует Константинову Sport24.
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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