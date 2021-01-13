Команда Тутберидзе в стихах поздравила тренера Дудакова с днём рождения

В «инстаграме» команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали поздравление, посвящённое тренеру по прыжкам Сергею Дудакову. Сегодня, 13 января, Дудакову исполнился 51 год.

«Немного есть таких, как наш Сергей,

Прекрасных, искренних людей.

Так, выражая уваженье,

Спешим поздравить с днём рождения!

И пожелать мы вам хотим,

Чтоб счастлив был, всегда любим.

Всегда идти к успеху смело,

Пускай здоровым будет тело.

Коллеги, добрые друзья,

Большая, дружная семья,

Родные окружают люди,

Пусть как задумал, так и будет!» — гласит поздравление.

«Вы гениальный тренер, Сергей Викторович! Спасибо вам за преданность своему делу!» — добавил один из подписчиков в комментариях.

Посмотреть фотографии Дудакова можно в «инстаграме» команды Тутберидзе.