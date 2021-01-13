Загитова и Ягудин пообещали дать мастер-класс 6-летней девочке, оставшейся без мамы
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин пообещали провести мастер-класс для шестилетней девочки Маши, которая осталась без мамы. Об этом они рассказали в передаче «Пусть говорят» на Первом канале.
Фото: Первый канал
Фото: Первый канал
Напомним, Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка окончила школу и поступила на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Осенью 2020 года Загитова вместе с Ягудиным стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер на композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом.
Фото: Алина Загитова спит в кровати с собакой
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