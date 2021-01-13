Бестемьянова: уход Константиновой из академии Плющенко? Стала очень нестабильно кататься

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость об уходе российской фигуристки Станиславы Константиновой из тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка занималась у тренера Александра Волкова.

«Константинова была очень хороша в начале сезона. Но потом стала очень нестабильно кататься.

Есть ли у неё возможность перезагрузить карьеру после смены тренера? Всё зависит от её желания. Если она захочет, то перезагрузит и справится с трудностями. Что касается того, что она дважды поменяла тренеров за год, то рецептов тут нет, у каждого спортсмена своя судьба», – рассказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.