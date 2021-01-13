Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика, созрел ли он на сыночка
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика в «Инстаграме», который поинтересовался, не хочет ли он, чтобы у него родился сын.
«Этого никогда не случится!» — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».
У Ягудина и его супруги, олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной, две дочери: 11-летняя Лиза и 5-летняя Мишель.
40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
«Какая чудесная стрижка у Тани!» Подписчики оценили пляжное фото Ягудина и Тотьмяниной
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