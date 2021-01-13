Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика, созрел ли он на сыночка

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика в «Инстаграме», который поинтересовался, не хочет ли он, чтобы у него родился сын.

«Этого никогда не случится!» — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

У Ягудина и его супруги, олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной, две дочери: 11-летняя Лиза и 5-летняя Мишель.

40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.