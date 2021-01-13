«Заткну твой поганый рот». Хореограф Тутберидзе хочет подраться с Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил о намерении вызвать двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на дуэль.
Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова «десятым колесом телеги».
«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу [балаболов] (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанёшь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное моё желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!! (орфография и пунктуация автора сохранены),» — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».
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