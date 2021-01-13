Глава «Самбо-70» оценил поведение хореографа Тутберидзе, вызвавшего на бой Плющенко

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Железняков, не стесняясь в выражениях, вызвал тренера Евгения Плющенко на поединок без правил.
Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова «десятым колесом телеги».
«Считаю всё это дуростью и неприемлемым поведением со стороны Железнякова. Не хочется, конечно, обращать на такое внимание, но обратим с дисциплинарной и трудовой стороны. Чтобы не занимался ерундой, нужно заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Я это рассматриваю, как шутку Старого нового года.
Разговор с Железняковым обязательно будет. Что касается санкций, если он сведёт это всё к тому, что виноваты каникулы и Новый год — посмотрим. У нас серьёзная организация, мы даём результаты. Самые глупые ситуации в том, что тебя провоцируют, а ты ведёшься», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 13 января 2021
-
21:29
-
21:24
-
20:53
-
20:37
-
16:55
-
16:29
-
16:03
-
15:37
-
15:03
-
14:31
-
14:11
-
14:07
-
13:34
-
12:01
-
09:57
-
09:49
-
09:31
-
01:21
- 12 января 2021
-
19:35
-
19:10
-
18:32
-
18:07
-
16:50
-
16:35
-
16:19
-
15:22
-
14:58
-
13:41
-
12:31
-
11:30
-
11:10
-
09:17
-
00:57
- 11 января 2021
-
23:46
-
23:00