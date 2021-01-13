Глава «Самбо-70» оценил поведение хореографа Тутберидзе, вызвавшего на бой Плющенко

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Железняков, не стесняясь в выражениях, вызвал тренера Евгения Плющенко на поединок без правил.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова «десятым колесом телеги».

«Считаю всё это дуростью и неприемлемым поведением со стороны Железнякова. Не хочется, конечно, обращать на такое внимание, но обратим с дисциплинарной и трудовой стороны. Чтобы не занимался ерундой, нужно заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Я это рассматриваю, как шутку Старого нового года.

Разговор с Железняковым обязательно будет. Что касается санкций, если он сведёт это всё к тому, что виноваты каникулы и Новый год — посмотрим. У нас серьёзная организация, мы даём результаты. Самые глупые ситуации в том, что тебя провоцируют, а ты ведёшься», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.