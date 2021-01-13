Глава M-1 Global готов организовать бой хореографа Тутберидзе с Плющенко

Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Железняков, не стесняясь в выражениях, вызвал тренера Евгения Плющенко на поединок без правил.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова «десятым колесом в телеге».

«Это было бы интересно. Не скажу, что это профессионально, но с точки зрения пиара и шоу — однозначно. Оба ребята спортивные и новички в этом деле. Если они обратятся ко мне, легко организуем. Сейчас массовые мероприятия особо не сделаешь, можно заполнять арену на 25 процентов, но в Интернете — конечно. Смотря когда этот бой будет», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.