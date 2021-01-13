Жена Плющенко: переехать из России? Нас и тут неплохо кормят

Жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос подписчика «Хотели бы вы переехать из РФ?» В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Рудковская написала: «Нас и тут неплохо кормят».

Фото: «Инстаграм» Яны Рудковской

Плющенко и Рудковская познакомились 14 лет назад на Трафальгарской площади в Лондоне. Тогда Евгений представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году. Свадьба состоялась в сентябре 2009 года. Пара воспитывает двоих совместных детей – восьмилетнего Александра и Арсения, который родился 25 сентября 2020 года.



Плющенко — олимпийский чемпион в одиночном катании (2006) и в командных соревнованиях (2014). Евгений возглавляет академию «Ангелы Плющенко», где тренируется его сын Александр.