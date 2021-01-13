Алина Загитова сфотографировалась в высоких волнах прибоя

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Фигуристка, одетая в вязаный комплект из свитера, шапки и шарфа, стоит на волнорезе во время прибоя. Усиливающиеся волны сначала достигают колен Алины, а затем окатывают её с головой, что вызывает восторг фигуристки.
«Что было дальше?» — подписала фото Алина, добавив смеющийся до слёз смайлик.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020-го Алина попробовала себя в качестве ведущей на телевидении в проекте «Ледниковый период». В новогодние каникулы фигуристка выступала в шоу Татьяны Навки.
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