«Плющенко нужен пиар». Тарасова — о конфликте Евгения с хореографом Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене.

Надоело смотреть на него не в деле. Мы же видим его фигуристок, как они катаются, отмечаем это. Хочется говорить о его тренерской работе, а не вот об этих боях», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.