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Мишин: считаю стыдным комментировать конфликт Плющенко с хореографом Тутберидзе

Мишин: считаю стыдным комментировать конфликт Плющенко с хореографом Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Считаю для себя стыдным комментировать данное событие», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Мишин — бывший тренер Плющенко.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.

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