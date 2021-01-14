Мишин: считаю стыдным комментировать конфликт Плющенко с хореографом Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Считаю для себя стыдным комментировать данное событие», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Мишин — бывший тренер Плющенко.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.