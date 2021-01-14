«Подраться можно где угодно, хоть в подъезде». Роднина о конфликте Плющенко и Железнякова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Это всё смешно. Хотите подраться? Идите и деритесь! Зачем это делать событием всеобщего масштаба? Это ведь можно сделать намного проще, да и подраться можно где угодно. За гаражами? Да хоть в подъезде!

Это глупости. Если только лишний раз о себе напомнить, так как давно не было соревнований. Ребята, надо заниматься своим делом. Но чем бы дети ни тешились...» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.