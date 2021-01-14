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Татьяна Тарасова отреагировала на идею заменить «Катюшей» гимн России на ЧМ и ОИ

Татьяна Тарасова отреагировала на идею заменить «Катюшей» гимн России на ЧМ и ОИ
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Я предлагаю: либо первый концерт Чайковского, либо Глинка «Славься!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

CAS заявил о «сокрытии сокрытия» государственной допинговой схемы российскими властями
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