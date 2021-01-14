Жулин предложил американцам использовать Jingle Bells, если их уличат в применении допинга
Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин отреагировал на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Шикарно. Поддерживаю выбор песни, «Катюшу» знает весь мир. Когда американцев отловят с допингом, очень советую им Jingle Bells вместо гимна ставить», — приводит слова Жулина Sport24.
Напомним, сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн Российской Федерации на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве потенциального музыкального сопровождения.
Рудковская: «Катюша» — прекрасный выбор. Песня национальная и популярная во всём мире
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:36
-
15:42
-
14:51
-
14:11
-
14:01
-
13:10
-
11:36
-
11:13
-
11:09
-
09:13
- 13 января 2021
-
23:27
-
23:05
-
22:37
-
22:11
-
21:52
-
21:29
-
21:24
-
20:53
-
20:37
-
16:55
-
16:29
-
16:03
-
15:37
-
15:03
-
14:31
-
14:11
-
14:07
-
13:34
-
12:01
-
09:57
-
09:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам