Жулин предложил американцам использовать Jingle Bells, если их уличат в применении допинга

Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин отреагировал на предложение заменить популярной мелодией «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



«Шикарно. Поддерживаю выбор песни, «Катюшу» знает весь мир. Когда американцев отловят с допингом, очень советую им Jingle Bells вместо гимна ставить», — приводит слова Жулина Sport24.

Напомним, сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн Российской Федерации на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве потенциального музыкального сопровождения.