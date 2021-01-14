Двукратная чемпионка России допустила, что Константинова может завершить карьеру

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Ксения Доронина поделилась своим мнением об уходе российской фигуристки Станиславы Константиновой из тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка занималась у тренера Александра Волкова.



«Если она вернётся к Валентине Михайловне (Чеботарёвой.— Прим. «Чемпионата»), то, возможно, что-то перезапустится заново. Два тренера за год — это всё-таки частая смена.

Завершение карьеры? Вполне возможно. Если взглянуть на первую пятёрку, где девочки прыгают четверные, то кто прыгает тройные — неконкурентоспособны. Понятно, что много лет потрачено на фигурное катание. Как спортсмен, я это могу понять. Но катание на арсенале «3-3» никого уже не удивишь.

Может ли Станислава выучить четверной? Мне кажется, что в таком «пенсионерском» возрасте это уже тяжело. Все девчонки, которые сейчас показывают четверные прыжки, начали их изучение ещё в детском возрасте», — приводит слова Дорониной «Спорт день за днём».