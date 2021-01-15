Хореограф Тутберидзе выступил с заявлением и попросил прощения у Плющенко

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выступил с заявлением по поводу конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.
«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришёл в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво.
Но, как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймёте», — написал Железняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.
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